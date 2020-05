Mercato – Van der Saar avverte: “I prezzi si abbasseranno, ma l’Ajax non farà sconti per Van De Beek”

Intervistato da Reuters, il direttore generale dell’Ajax Edwin Van Der Sar ha parlato di Van De Beek, centrocampista in passato più volte accostato all’Inter: “Lo scorso anno abbiamo concordato con lui, Onana e Tagliafico che sarebbero restati con noi un altro anno e che poi li avremmo aiutati per fare un passo decisivo nelle loro carriere. Non è cambiato nulla, chi è interessato si scordi un ribasso del genere”

Van der Saar continua: “La gente diceva che avremmo smantellato la squadra, in realtà abbiamo ceduto solo un paio di giocatori chiave. Probabilmente spariranno i trasferimenti da 150-200 milioni di euro, ma probabilmente per quelli dell’Ajax i prezzi resteranno bene o male gli stessi perché si tratta di calciatori ben educati e con esperienza europea”.



