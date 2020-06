Vertonghen per la difesa, l’Inter è in vantaggio: ora la Roma è superata

Appurato che i nerazzurri sono avanti a tutti per quanto riguarda Kumbulla, ora si sta pensando a dare spazio anche all’esperienza. Godin a fine stagione potrebbe salutare dopo un solo anno di alti e bassi. Forse la difesa a 3, il campionato diverso o i ritmi di Conte non sono adatti per lui. Fatto sta che l’Inter punta fortemente su Vertonghen per rimpiazzare l’eventuale addio anticipato dell’uruguaiano. Il difensore classe ’87 di proprietà del Tottenham, potrebbe essere il prossimo colpo di mercato a parametro zero di Marotta. Secondo quanto riporta TuttoSport infatti, il dirigente dell’Inter starebbe ancora seguendo la pista che porta al belga.

Il giocatore ha già giocato in una difesa a 3, soprattutto in nazionale e quindi potrebbe avere meno difficoltà di Godin ad adattarsi. In più si parla di un mancino, che quindi andrebbe a completare la difesa sulla parte sinistra, evitando così il sacrificio di Skriniar su quel lato. Vertonghen in Italia ha altre squadre pronte ad investire su di lui, soprattutto la Roma, ma le mosse anticipate da parte dei nerazzurri hanno fatto sì che la pista primaria resti quella di Milano.

