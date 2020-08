Mercato – Vice Handanovic, salgono le quotazioni di Sepe: ipotesi di scambio con il Parma

E’ sempre il mercato a tenere banco in casa Inter. Oltre al sogno proibito Lionel Messi, ci sono questioni più fattibili per i nerazzurri. Marotta è al lavoro per accontentare le richieste di Antonio Conte e formare una rosa più competitiva possibile. Una di queste riguarda un vice Handanovic affidabile e i nomi in ballo sono diversi. Secondo calciomercato.com stanno salendo le quotazioni di Luigi Sepe, attualmente tra i pali del Parma a cui è legato da un contratto in scadenza nel 2024.

Il portiere emiliano avrebbe convinto il tecnico leccese a puntare si di lui come nuovo numero 12. Oltre al nome di Ionut Radu, che è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, quello di Sepe rimane un’alternativa valida. Non è escluso che il rumeno possa restare a Parma e il 29enne approdare a Milano. I due club hanno già avviato i discorsi e torneranno a confrontarsi nei prossimi giorni.

