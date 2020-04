Mertens, l’Inter spinge con o senza Lautaro: spunta la promessa di Marotta

Un nome tra i desideri dei nerazzurri e la voglia di portarlo a Milano per regalarlo ad Antonio Conte. Dries Mertens è stabile all’interno dei piani dell’Inter in vista del prossimo mercato interista e, come sottolineato da Calciomercato.com, i dirigenti della Beneamata vorrebbero affidarlo al reparto avanzato del tecnico interista della prossima stagione con o senza il Toro, costantemente pressato dal Barcellona.

Il Napoli lavora per garantire il rinnovo al giocatore ma le trattative si sono interrotte dallo scorso marzo e faticano a riavviarsi, soprattutto a causa dell’emergenza Coronavirus. Ausilio e Marotta sono pronti ad approfittare di questa fase di stand-by e, come evidenziato dal portale, avrebbero già promesso al giocatore un ruolo centrale all’interno dei piani di Conte, visti i tanti impegni della prossima stagione. Non una scelta semplice per il giocatore che attende di conoscere quello che sarà il suo futuro, in bilico tra Napoli e le altre destinazioni, con Chelsea ed Inter tra le piste più calde.

