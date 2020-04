Mertens, l’intermediario Morabito: “L’Inter lo segue, Lampard insiste per portarlo al Chelsea”

Intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’intermediario di mercato Vincenzo Morabito, già vicino alle trattative dell’Inter per l’affare Giroud con il Chelsea, ha spiegato nel dettaglio le ultime novità relative al profilo di Dries Mertens. Il belga attende ancora di rinnovare il suo contratto con il Napoli, il tutto mentre la Beneamata ed i Blues dall’Inghilterra spingono per averlo a parametro zero.

“A gennaio il Chelsea ha tentato in tutti i modi i prendere Dries Mertens dal Napoli, poi però alla fine non si è fatto nulla e l’operazione non è andata a buon fine. Giroud non si muoverà dai Blues perché ha rinnovato, mentre Lampard chiama continuamente il belga perché vuole portarlo a Londra. Il giocatore in Italia è richiesto dall’Inter: sembrava vicino al rinnovo ma adesso dico che alla fine Mertens andrà al Chelsea. Ho questa sensazione”. Questo il punto della situazione tracciato da Vincenzo Morabito, intermediario di mercato vicino a quanto succede tra le fila del Chelsea. Mertens in orbita Blues, ma l’Inter non molla la presa.