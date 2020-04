Mertens, niente Inter? GdS sicura: “Resterà a Napoli, Milik lascerà Napoli”

Dries Mertens resterà a Napoli. Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è emerso questo: il rinnovo è vicino e dunque nonostante il pressing forte dell’Inter e di Beppe Marotta, il belga non lascerà il club partenopeo a giugno a parametro zero. Il profilo di Mertens è seguito dai nerazzurri da tempo, una seconda punta perfetta per il 3-5-2 di Antonio Conte che ha subito avallato l’operazione.

Sogni infranto? Non è tutto deciso, ovviamente. Fin quando non ci sarà la firma del belga sul contratto può succedere qualunque cosa, durante il mercato ne abbiamo viste di ogni. Certo è che la sensazione – ad oggi – l’affare possa pendere più verso il no che verso il sì, con il Napoli – si legge – pronto a privarsi della punta Arkadiusz Milik.



