Messi all’Inter, Moratti sogna ancora: “Ci sono più possibilità che mai”

Forse il suo più grande rimpianto da presidente dell’Inter è stato quello di non essere riuscito a portare a Milano un altro fenomeno dal Barcellona come Lionel Messi, anni dopo l’acquisto stellare del vero Fenomeno Ronaldo. Ma Massimo Moratti a distanza di anni e in veste di ‘semplice’ tifoso continua a coltivare il suo sogno, forse mai così vicino a poter diventare reale.

Ne parla ai microfoni di Tuttosport, nel corso di una lunga intervista durante la quale l’ex presidente nerazzurro si sofferma proprio sul caos che sta vivendo Messi a Barcellona: “Senza dubbio credo ci siano più possibilità adesso che mai di poterlo prendere. È altrettanto indubbio che si tratti di un giocatore straordinario, però non si può dimenticare che prenderlo sarebbe un sacrificio grandissimo da parte della società. Prima di intavolare una trattativa simile occorre valutare se è il caso di affrontare un percorso economicamente molto impegnativo, quindi non bisogna essere superficiali nel dire “allora prendiamo Messi”, devono esserci le condizioni per affrontare questo meraviglioso sogno”.