CdS – No Messi, no Barcellona: Lautaro si avvicina al rinnovo con l’Inter

La campagna di convincimento per sposare la causa catalana ha occupato buona parte del recente passato di Lautaro Martinez, ma ora il castello di carte per la coppia connazionale al Camp Nou sembra crollato. Con la vicenda Messi che si infittisce sempre di più, infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, l’ex Racing Club si avvicina sempre di più ad una permanenza all’ombra della Madonnina.

Nonostante Ronald Koeman l’abbia contemplato nel nuovo corso del club catalano, pronto ad aprire una nuova era senza Lionel Messi, Lautaro Martinez potrebbe rinnovare con l’Inter; giocare con il 10 del Barcellona, infatti, era molto più che una suggestione estiva. Ora che Messi sembra sempre più lontano da La Liga, il suo connazionale in maglia Inter sarebbe pronto a proseguire la sua avventura meneghina: il Barcellona, comunque, rimane alla porta, convinto di poterlo strappare ad Antonio Conte grazie ad alcuni cessioni mirate.

