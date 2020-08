Mercato – Barcellona, oggi Bartomeu incontra Messi. Ma la Pulce strizza l’occhio al City: la particolare richiesta al club inglese

Il burofax con cui Lionel Messi ha ufficialmente chiesto al Barcellona di essere ceduto l’hanno visto tutti, ha fatto il giro di internet, non è una novità. Così come non è una novità vedere Lionel Messi dare ordini in casa Barcellona e occupare per sé una certa fetta del potere decisionale nel club blaugrana. Quello che non si era mai visto, invece, è un Lionel Messi che detti legge anche in casa d’altri, e in particolare – secondo quanto riferito da RAC1 – in casa Manchester City. Secondo l’emittente radiofonica catalana, infatti, la Pulce avrebbe dato la propria disponibilità a trasferirsi al City solamente qualora il club inglese rinnovasse il contratto a Pep Guardiola oltre il 2021 (data naturale di scadenza del contratto).

Questo perché Messi vuole avere precise garanzie che il tecnico con cui disputò un quadriennio a Barcellona – nonché quello che sta facendo maggior pressioni per avere l’argentino in squadra – rimanga al club ancora diversi anni, per dare continuità al suo cambio di casacca e per non avere sorprese in futuro. Sorprese che da Messi si attende invece Josep Bartomeu, presidente del Barcellona: il quale, secondo Radio Catalunya, oggi vuole incontrare l’asso argentino per sapere di persona se la sua decisione di lasciare il club sia irrevocabile. E che la Pulce possa fare un passo indietro, sì, sarebbe una sorpresa.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<