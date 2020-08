Dalla Spagna – Messi si avvicina all’addio: la clausola sarebbe già scaduta… da una stagione

Un elemento, nella guerra a distanza tra Lionel Messi ed il Barcellona, continua a creare scompiglio e confusione: si tratta dell’ormai celeberrima clausola da 700 milioni a cui l’argentino sarebbe stato legato in passato. Secondo il club catalano, non è mai scaduta ed è tuttora parte integrante dell’accordo economico tra Messi ed i blaugrana; per il giocatore, invece, non sarebbe più presente, il che gli permetterebbe di liberarsi sul mercato a parametro zero.

Secondo quanto riportato da Cadena Ser, emittente radiofonica iberica, la clausola di Messi non solo sarebbe già scaduta, ma da diverso tempo: essa, infatti, non sarebbe più valida fin dalla stagione 2019/2020. Che questa rivelazione possa essere decisiva per l’addio del fuoriclasse argentino al Camp Nou?

