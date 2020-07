MD – Il sogno Messi viene smentito dalla Spagna: “Tutto falso”

Più che una suggestione, un sogno di mercato destinato a rimanere tale: Lionel Messi non si trasferirà all’Inter, nonostante lo spostamento del padre in Italia. Questo è ciò che riporta il Mundo Deportivo, quotidiano legato all’ambiente catalano, il quale smentisce categoricamente l’ipotesi fatta circolare da Radio Rai, secondo cui il padre dell’argentino si starebbe trasferendo a Milano per curare un passaggio in nerazzurro del figlio.

In Spagna, infatti, riportano di un Messi pienamente concentrato sul ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli, prima di una serie di gare nella fase finale della competizione, perlomeno secondo quanto sperato dagli spagnoli. Al momento, la Pulce si trova ad Ibiza per trascorrere le vacanze concesse dalla società.

