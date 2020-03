Metro UK – Inter in corsa per Aubameyang, c’è il disturbo del Manchester United

Il calciomercato – come abbiamo visto – non si ferma. Il calcio giocato ha avuto uno stop forzato ma i club continuano a lavorare per la prossima stagione. L’Inter dovrà risolvere la grana Lautaro Martinez: i nerazzurri sono fermi sulle loro posizioni ed il Barcellona dovrà farsene una ragione. Il pressing dei Blaugrana però è reale ed iniziano ad uscire alcuni nomi per l’attacco.

L’attaccante dell’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang è uno dei primi sulla lista di Marotta ed Ausilio ma – secondo la redazione britannica di Metro UK – anche il Manchester United si è iscritto alla corsa. I Red Devils proveranno a disturbare l’Inter con un’offerta da 50 milioni di sterline. Dopo Lukaku, Sanchez e Young ci potrà essere un nuovo “incrocio” tra i due club, ma questa volta da avversari.



