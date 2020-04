Meunier sul suo futuro: “Mi accostano all’Inter ma voglio restare al PSG”

Uno dei migliori acquisti a parametro zero del prossimo mercato: su Thomas Meunier ci sono club di mezza Europa tra cui l’Inter di Antonio Conte. L’esterno del PSG sarebbe il profilo perfetto per la fascia sinistra ma – al momento – c’è stato solo un interessamento.

In diretta Instagram sulla pagina di RTBF Meunier ha voluto fare chiarezza sul suo futuro: “Il mio obiettivo è restare a Parigi, al momento non ci sono novità ed è tutto calmo. Tutto quello che circola sui giornali oppure sui social sul mio trasferimento al Borussia Dortmund è ridicolo. Mi accostano anche a Tottenham ed Inter ma non capisco. Voglio restare a Parigi”.



