Milano-Parma asse caldo, a breve incontro per Darmian e Sepe: le strategie di Marotta

Il mercato dell’Inter entra nel vivo, sia in entrata che in uscita. I nerazzurri vogliono costruire una rosa sempre più competitiva e Marotta è al lavoro per accontentare le richieste di Antonio Conte. Ci sono varie questioni da risolvere, perché il tecnico leccese vuole lottare su più fronti e quindi avere a disposizione ampia scelta di uomini a livello di uomini. L’asse Milano-Parma è molto caldo ed è previsto un incontro a breve tra il club di Suning e quello emiliano.

Come riportato dal Corriere dello Sport, in primo piano c’è il nome di Matteo Darmian. Il laterale azzurro, che Conte conosce dai tempi della Nazionale, era un obiettivo concreto dei nerazzurri. Arrivò al Parma la scorsa estate dal Manchester United e fu un’operazione studiata per un garantire un futuro passaggio all’Inter. Il difensore, tuttavia, non sembra rientrare nei piani della Beneamata e quindi si dovrà trovare la soluzione migliore.

I gialloblu vogliono capire anche se c’è un interesse concreto per Luigi Sepe. Il portiere era uno dei candidati per essere il vice Handanovic, ma ormai i nerazzurri sembrano aver scelto Radu per questo ruolo. I contatti sono frequenti e a breve è previsto un incontro per definire tutte le situazioni in ballo.

