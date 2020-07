TS – Tra Milik e la Juventus spunta Dzeko: dipende tutto dalla cessione di Higuain

La Juventus insidia l’Inter nella caccia ad un centravanti? Apparentemente, secondo quanto riportato da Tuttosport, la risposta pare essere affermativa; i bianconeri, infatti, avrebbero messo gli occhi su Edin Dzeko, conclamato obiettivo di mercato nerazzurro fin dall’estate scorsa, quando sembrava ad un passo dall’approdo alla Beneamata.

I bianconeri sarebbero alla ricerca di un attaccante in caso di partenza di Higuain, al momento alquanto probabile. I nomi per sostituire il Pipita sarebbero quelli di Arek Milik e Raul Jimenez, ma entrambi costano molto; per questo motivo, è spuntata l’ipotesi Dzeko, dall’età avanzata (34 anni) ma dal valore di mercato esiguo, nonostante lo stipendio da 7 milioni a stagione. La Juventus, dunque, è pronta a mettere i bastoni tra le ruote all’Inter per arrivare al cigno di Sarajevo.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<