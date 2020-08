CdS – Asse Napoli-Roma-Milano: Milik in giallorosso porta Dzeko all’Inter?

In vista di una bollente ripresa delle trattative di mercato, si scalda un asse tra Napoli, Roma e Milano, sponda nerazzurra. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, diversi elementi potrebbero cambiare maglia in questo triangolo, facendo sì che ogni componente in gioco possa beneficiare della trattativa.

In primis, Gennaro Gattuso vorrebbe Under in maglia azzurra, per sostituire il partente Callejon. Il turco, quasi un esubero per Fonseca, starebbe cercando una nuova avventura e potrebbe trovare all’ombra del Vesuvio anche Veretout, in bilico tra una permanenza in giallorosso ed una nuova vita a Napoli. Questi due trasferimenti consentirebbero ad Arek Milik di compiere il percorso inverso: la Roma cerca un centravanti per il futuro e De Laurentiis vorrebbe evitare il passaggio del polacco alla Juventus.

Ora che non c’è Sarri, inoltre, la pista bianconera potrebbe spegnersi. E l’Inter? Beh, nel caso in cui Milik passasse ai capitolini, Dzeko potrebbe tornare a giocare la Champions League con i nerazzurri. Conte lo vuole da più di un anno e Dzeko, nonostante il suo desiderio di permanenza, potrebbe essere stuzzicato: l’asse Napoli-Roma-Milano porterà al domino di mercato più atteso in Italia?

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<