Minguella (storico ex agente di Messi): “Credo che alla fine resti al Barcellona. Nel calcio però può succedere di tutto”

Il futuro di Messi resta al momento un tabù. E’ il calciatore più discusso del momento e anche l’Inter ne segue gli sviluppi di mercato. A parlare della sua situazione ci ha pensato lo storico ex agente Josep Maria Minguella, raggiunto dai microfoni di Tuttomrcatoweb.com. Ex candidato anche alla presidenza del Barcellona, ha tracciato un quadro ben definito per l’argentino.

Queste le sue parole: “Mi sbilancio: per me oggi ci sono molte più possibilità che Messi resti al Barcellona fino al 2021 piuttosto che andarsene subito. I catalani hanno già deciso e sono convinti che difenderà fino alla fine la sua scelta, Leo ha un contratto e neanche i suoi avvocati sono sicuri che possa trasferirsi senza il pagamento della famosa clausola da 700 milioni di euro”.

Sulla rottura col Barcellona: “È stato sorprendente e inaspettato, mentirei se dicessi che non è stato così. Eppure la mia lunga esperienza nel mondo del calcio mi ha insegnato che può sempre succedere di tutto, ma proprio di tutto. Il passaggio di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus è stato solo l’esempio più recente. Nel sistema calcio niente è impossibile”.

