Mirror – Il PSG fiuta l’affare: è scontro con l’Inter per Eriksen

E’ il nome di questo mercato, di questi giorni, di queste ore: Christian Eriksen sta per lasciare il Tottenham e probabilmente lo farà già in questo mese. L’Inter di Antonio Conte gli ha messo gli occhi addosso da molto tempo ed è la favorita per acquistarlo.

Dall’Inghilterra però fanno sapere di un ingresso nelle ultime ore da parte del Paris Saint Germain. Secondo il Mirror infatti, il club parigino avrebbe fiutato l’affare e non vorrebbe lasciar andar via il centrocampista 27enne per una cifra intorno ai 14 milioni di sterline ed è dunque pronto al duello con i nerazzurri. Eriksen tuttavia non sarebbe convinto della destinazione vista la grande concorrenza a centrocampo.

In Italia – comunque – sono convinti della riuscita dell’operazione come ha dichiarato stasera Gianluca Di Marzio.



