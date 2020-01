Mirror – Inter, che offerta per Eriksen! Raddoppiato l’ingaggio, 20 milioni al Tottenham

L’arrivo di Gedson Fernandes al Tottenham è forse più di un indizio. Christian Eriksen – in scadenza nel mese di giugno – è pronto per lasciare gli Spurs già in questa sessione di mercato e l’Inter è la squadra che al momento è più vicina a trovare un accordo. L’incontro tra il club e l’agente del danese è stato positivo e già in questa settimana si attende una risposta da parte sua.

Come riportato oggi dal Mirror, l’offerta presentata dall’Inter è altissima: Eriksen guadagna al Tottenham circa 80mila sterline a settimana, a Milano arriverebbe addirittura a guadagnarne il doppio (circa 160mila) più bonus legati ai trofei vinti. I nerazzurri non si sono fermati qui: secondo il quotidiano inglese infatti hanno offerto anche 20 milioni di euro al club del presidente Levy per lasciarlo subito. José Mourinho ha chiesto un giocatore pronto ed è stato offerto Vecino, ma il patron degli Spurs ha chiesto un giovane di prospettiva.



