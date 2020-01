Mirror – Tentativo Inter per Emre Can: richiesta della Juve ed ingaggio troppo alti, il tedesco verso l’Everton

Avendo quasi in pugno Christian Eriksen, il mercato dell’Inter a centrocampo potrebbe ritenersi chiuso. La vicenda legata alla situazione Matias Vecino però non chiude ancora tutte le porte: il centrocampista uruguaiano è fuori da tempo e le parole di Antonio Conte in conferenza stampa non lasciano presagire nulla di buono: Vecino è in uscita.

L’Inter dunque potrebbe essere alla ricerca di un nuovo elemento da inserire nella linea mediana del campo: secondo il Mirror infatti, i nerazzurri avrebbero fatto un tentativo per Emre Can. Il giocatore della Juventus – ormai da tempo fuori dal progetto – poteva essere un profilo adatto ma la richiesta troppo elevata dei bianconeri e soprattutto l’ingaggio del giocatore hanno convinto l’Inter a lasciar perdere. Il tedesco infatti è ora nel mirino dell’Everton pronto ad accoglierlo dopo aver incassato il “no” dello stesso Vecino.



