Moratti su Lautaro: “L’Inter vuole tenerlo, ma dipenderà da lui. Messi? Una motivazione in più per tutti”

Non passa giorno che non si parli di questo affare. Il Barcellona sta tentando in tutti i modi di portare il numero dieci dell’Inter in Spagna. Ancora una volta a parlare dell’affare Lautaro Martinez è l’ex Presidente Massimo Moratti. Intervistato da Cadena Ser Catalunya, ha parlato dell’attaccante dell’Inter, nonché della voglia della stessa società di trattenerlo a Milano. “L’ Inter intende tenere Lautaro. È un calciatore con un grande potenziale, ma tutto dipenderà dalla volontà del giocatore. È molto a suo agio all’Inter. Alla fine, tutto dipende dall’offerta del Barcellona e voler giocare a fianco di Leo è sempre una motivazione per qualsiasi giocatore ambizioso”.

Una contropartita? C’è un certo Messi che non è male… (ride). È sempre stato strettamente legato a Barcellona, è un sogno per molti, ma è un sogno impossibile. Io non l’ho realizzato, al momento non lo so”. Infine un pensiero anche per Arturo Vidal: “Ha un grande carattere e potrebbe essere un buon calciatore per qualsiasi squadra”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!