CdS – Per Moses arriva l’ok del Chelsea, resta all’Inter fino al 31 agosto

Era una delle preoccupazioni della dirigenza e dell’allenatore. Riuscire a tenere i giocatori in prestito anche per l’Europa League. Il primo ok è arrivato dal Chelsea, per Victor Moses, che rimarrà all’Inter fino al 31 agosto. L’esterno destro di origini nigeriane è arrivato a gennaio in prestito per rimpolpare il reparto delle fasce, complice qualche ritardo di preparazione e degli infortuni non ha mai inciso quanto ci si aspettava. Solamente nel caso in cui venisse acquistato da una terza squadra, il giocatore potrebbe andare via prima della fine di agosto.

Discorso diverso è da fare per Alexis Sanchez. Il giocatore di proprietà del Manchester United è ancora in bilico tra la conferma in nerazzurro e il ritorno nei Red Devils. Per questo motivo probabilmente non si è ancora trovato un accordo per la sua permanenza almeno fino alla fine di agosto. Il giocatore infatti potrebbe finire la sua esperienza in nerazzurro il 6 agosto, qualora non venga trovato un accordo con lo United.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!