TS – Moses e Sanchez in nerazzurro fino al termine della stagione: si va verso gli accordi con Chelsea e United

Oltre ai colpi in entrata per la prossima stagione (Hakimi docet), la dirigenza nerazzurra si concentra anche su quei profili che avrebbero il contratto in scadenza nei prossimi giorni, con il termine fissato per il 30 giugno 2020. Tra questi, vi sono sicuramente Alexis Sanchez e Victor Moses, le cui avventure in nerazzurro dovrebbero proseguire fino al termine della stagione.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, l’Inter avrebbe raggiunto un accordo di massima sia con il Chelsea che con il Manchester United. Per quanto riguarda il cileno ex Barcellona, inoltre, l’intenzione è quella di prolungare il prestito di un altro anno: Conte lo stima e lo ritiene perfetto per far rifiatare Lautaro Martinez nell’Inter del futuro.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!