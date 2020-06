Dall’Inghilterra: Mourinho corteggia una suggestione nerazzurra: la strategia del Tottenham per Giroud

L’asse di mercato tra Londra e Milano si accende, non solo per i tentativi incessanti dei nerazzurri per portare in Serie A un colosso difensivo come Jan Vertonghen; José Mourinho, infatti, vorrebbe inserirsi tra l’Inter e Olivier Giroud, accostato alla Beneamata nello scorso mercato di gennaio e suggestione mai del tutto abbandonata.

Secondo quanto riportato dal portale britannico Daily Express, infatti, il Tottenham avrebbe messo gli occhi sul centravanti francese, che potrebbe fare un ulteriore sgarbo all’Arsenal, squadra che gli ha permesso di mettersi in mostra in Premier League per ben sei stagioni dopo l’exploit transalpino al Montepellier. Nonostante il rinnovo di contratto firmato poche settimane fa, l’attaccante 33enne potrebbe lasciare Stamford Bridge per una cifra vicina ai 7 milioni di sterline.

Giroud vorrebbe rimanere a Londra, con West Ham e Crystal Palace che si sono aggiunte alle altre pretendenti, ma c’è da registrare anche l’interessamento dell’Olympique Lione e, ovviamente, dell’Inter di Antonio Conte.

