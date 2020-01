Mundo Deportivo spaventa l’Inter: “Lautaro Martinez è il grande obiettivo dell’estate”

Non molla di un centimetro il Barcellona per Lautaro Martinez. Il Toro ha ormai stregato tutti in Spagna ed è lui il prescelto per il dopo Suarez. Il club blaugrana è alla ricerca di un numero 9 però già da ora e – come vi abbiamo raccontato ieri – è Aubameyang il prescelto. Suarez sarà infatti ai box per lungo tempo. L’attaccante dell’Arsenal è in cima alla lista anche per la semplicità dell’operazione. Il profilo di Olivier Giroud, così come quello di Gabigol, è valutato come un’alternativa all’attaccante gabonese.

Rinuncia a Lautaro dunque? Non per il Mundo Deportivo, che nell’edizione odierna rilancia e spaventa tutti i tifosi nerazzurri: “Lautaro Martinez è il grande obiettivo di questa estate”. Troppi 111 milioni da spendere nel mercato di gennaio, ma il Barcellona si farà avanti a giugno. L’Inter è avvisata e non a caso il club sta già lavorando al rinnovo di contratto con l’obiettivo di eliminare definitivamente la clausola rescissoria.



