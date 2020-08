Sky – Nainggolan aggregato per il ritiro del Cagliari: futuro ancora in bilico

Se il suo futuro continua ad essere costellato da incertezze, il presente di Radja Nainggolan è ancora tinto di rossoblù: secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il belga è stato aggregato per il ritiro del Cagliari, in vista della preparazione alla prossima stagione. La sua posizione occuperà diversi pensieri in casa Inter per il mercato a venire.

Indubbiamente, si tratta di un segnale di distensione da parte della società sarda nei confronti dell’ex Roma, decisivo nella prima parte di stagione per l’exploit del Cagliari, che vorrebbe trattenerlo. La decisione finale, comunque, spetta ad Antonio Conte: il tecnico nerazzurro deciderà se puntare su Nainggolan dopo la conclusione dell’Europa League.

