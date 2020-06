Nainggolan, il dg Passetti fa chiarezza: “I giocatori devono terminare la stagione nel club in cui l’hanno iniziata”

Il mercato dell’Inter è molto condizionato dal centrocampo. Le scelte che verranno fatte in quel settore di gioco, infatti, saranno fondamentali per capire le sorti di alcuni giocatori, sia in entrata che in uscita. Su tutti c’è Radja Nainggolan, che è in prestito al Cagliari e a fine stagionerà in nerazzurro. Di lui e del suo futuro ha parlato Mario Passetti, direttore generale del club rossoblù. Raggiunto dai microfoni di Sky Sport, ha fatto chiarezza sul finale di stagione del Ninja e sulla questione stipendi legata alla sua squadra.

Ecco le sue parole: “Tutti condividono il buon senso per far terminare ai giocatori la stagione dove hanno iniziato. A prescindere dai nomi, questo criterio sarà applicato in generale, così anche per Radja Nainggolan. Sulla questione degli ingaggi, devo dire che i giocatori hanno capito il meccanismo. E’ una fortuna parlare di una stagione che è ripresa.”



