Nainggolan: “Ho finito il prestito, devo rientrare all’Inter. Con questa storia dei 14 mesi…”

La conferma arriva dalle parole del diretto interessato: Radja Nainggolan, nel corso di una diretta Instagram con l’ex compagno di squadra Lorenzo Ariaudo, ha detto di dover tornare all’Inter, visto che il suo prestito al Cagliari è arrivato alla conclusione.

Ecco, dunque, le parole di Nainggolan: “Ho finito il prestito, ora devo rientrare e poi si vedrà. Meno male che qui ho fatto già una settimana di allenamento. Oggi è il mio ultimo giorno da giocatore del Cagliari. Hanno fatto una c…..a con questa storia dei quattordici mesi…“. Poi, il belga ha scherzato su Lionel Messi: “Non conosco le dinamiche perché non leggo un c…o, ma alla fine rimarrà a Barcellona. Lui con me all’Inter? No, non voglio giocare con lui: troppo forte (ride, ndr)”.

