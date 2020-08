Pedullà – Nainggolan, domani il ritorno all’Inter: Conte dà il suo benestare, Cagliari più lontano

Alfredo Pedullà, su Twitter, ha confermato le dichiarazioni del diretto interessato in una diretta Instagram in mattinata odierna: Radja Nainggolan ha concluso il prestito al Cagliari e da domani sarà a disposizione dell’Inter. Effettuerà il tampone e sarà a tutti gli effetti un giocatore nerazzurro, con il benestare di Antonio Conte.

E il Cagliari? Beh, le parole del presidente Giulini sono state chiare, ma per ora i rossoblù sono lontani dal Ninja. Non è da escludere, inoltre, che il belga possa rimanere a Milano, specialmente nel caso in cui Arturo Vidal non dovesse accasarsi all’ombra della Madonnina.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<