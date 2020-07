Nainggolan: “Ogni anno ci sono voci sul mio conto. Futuro? Non ho preferenze, penso a divertirmi”

Se sarà Cagliari, Inter o un’altra squadra ancora nessuno lo sa. Dove giocherà la prossima stagione Radja Nainggolan è un mistero, come confermato in serata anche dal presidente Tommaso Giulini. Nel post partita tra Fiorentina e Cagliari, ha parlato anche il diretto interessato. Ai microfoni di Sky, ha commentato a caldo la partita, che è finita in perfetta parità di 0 a 0. Inevitabilmente ha concesso qualche battuta anche sul mercato, smentendo alcune voci che girano sul suo conto.

Ecco le prole del Ninja: “Ho sentito tante squadre accostate al mio nome. Ogni hanno si parla di me, ma le voci le ho sempre prese con serenità. Di Napoli e Fiorentina non so nulla. Mi sto divertendo al Cagliari e penso ora a fare bene con questa squadra. Non ho preferenze per il mio futuro, punto solo a divertirmi. Ribery? E’ un amico, è sempre bello giocare con i campioni…”

