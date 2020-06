Sky – Niente Lautaro? Il Barcellona pensa ad Aubameyang e… Cavani!

Nella mattinata odierna, si sono rincorse diverse voci che davano Lautaro sempre più lontano da un approdo al Camp Nou. Il mercato del Barcellona, infatti, potrebbe essere condizionato da una nuova norma, che a breve potrebbe essere approvata in Liga: le big del campionato potranno investire solamente una parte di quanto incassato in uscita, circa il 25%.

Per questo motivo, l’acquisto dell’attaccante argentino sembra sempre più lontano nell’orizzonte tinto di blaugrana. Per questo motivo, secondo quanto riporta Sky Sport, il Barcellona avrebbe individuato un paio di piani alternativi al Toro; se il primo risponde la nome di Aubameyang, il secondo riguarda un importante interessamento per Edinson Cavani.

L’attaccante uruguaiano, che non ha mai nascosto il suo desiderio di giocare in Spagna, è l’ultimo nome nella lista dei desideri del Barcellona, sempre più condizionata con l’asse delle trattative con la Milano nerazzurra. Dopo Lautaro ed Aubameyang, dunque, la diatriba sembra continuare per Edinson Cavani.

