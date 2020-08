Non solo Bayern Monaco: dall’Inghilterra spunta un’altra pretendente per Brozovic

Non solo le due finaliste della Champions League: Marcelo Brozovic è un obiettivo anche del Chelsea, che si unisce alla fila delle contendenti per il croato, finora limitata a PSG e Bayern Monaco. Secondo quanto riportato dal portale inglese 90min.com, il numero 77 nerazzurro sarebbe sulla lista degli acquisti per il mercato di Frank Lampard.

Inoltre, a Stamford Bridge Brozovic ritroverebbe un compagno di Nazionale con cui ha condiviso anche alcuni mesi all’Inter: si tratta di Mateo Kovacic, il quale avrebbe parlato bene del giocatore nerazzurro al tecnico dei londinesi. Sull’asse Londra-Milano, dunque, non si potrebbe parlare solo di Kanté, Emerson o Giroud: anche Brozovic entra a far parte dei pensieri condivisi delle due società.

