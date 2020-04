Non solo l’Inter su Cavani: dalla Premier spunta una pretendente a sorpresa

In casa Inter circolano tanti nomi per il mercato della prossima estate: l’ultimo in ordine di tempo è stato quello di Edinson Cavani, con gli agenti dell’attaccante classe 1987, che secondo La Gazzetta dello Sport, hanno avuto contatti con il club nerazzurro per un eventuale ritorno in Italia. Il club di Viale della Liberazione è tentato dall’ipotesi di prelevarlo a costo zero dal Paris Saint Germain, visto che il suo contratto termina il 30 giugno.

Beppe Marotta studia il colpo, con il benestare di Antonio Conte. C’è ovviamente un ostacolo su tutti: l’ingaggio che l’uruguaiano percepisce, con l’amministratore delegato dell’Inter che potrebbe proporre un contratto molto meno esoso. Cavani piace a diverse squadre, dall’Atletico Madrid al Manchester United, ma ci sarebbe un’altra pretendente a sorpresa: secondo quanto riportato da football365.com, l’attaccante è finito nel mirino del Newcastle, che potrebbe insidiare le altre squadre e soprattutto i nerazzurri nella corsa al Matador.

scrolling="no">

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!