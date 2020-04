Nuovo assalto del Chelsea per Mertens: l’Inter studia le novità sul rinnovo

Le trattative per il rinnovo con il Napoli restano in una fase di stallo per Dries Mertens, passato da un nuovo matrimonio con gli azzurri ad una frenata improvvisa. Clima gelido per il belga che attende di conoscere quello che sarà il suo futuro anche in base ad un presente legato al San Paolo ma tentato da diversi club pronti ad approfittare dei dubbi del giocatore. Tra queste prova a farsi largo anche l’Inter, costretta però a fare i conti con lo sprint del Chelsea.

Come raccontato infatti da The Sun, gli inglesi sarebbero pronti a presentare una nuova offerta per provare ad aggiudicarsi il giocatore, ancora indeciso in vista del suo futuro. Dopo l’assalto fallito dello scorso gennaio, i Blues torneranno alla carica per il giocatore, inseguito anche dall’Inter in vista di un colpo di mercato a parametro zero. Folta la concorrenza per il giocatore: su tutte, però, gli inglesi ed i nerazzurri spingono per l’affare Mertens, vista soprattutto la trattativa congelata per il rinnovo.

