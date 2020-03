Oscar Damiani conferma: “Radu ritornerà all’Inter. Esposito ed Agoumé saranno utili”

Tornerà alla base Ionut Radu dopo questa sfortunata stagione: prima l’addio al Genoa per l’arrivo di Mattia Perin, poi la mancata titolarità al Parma. Il portiere rumeno ritornerà dunque ad essere un portiere dell’Inter che è alla ricerca di un vice Handanovic.

Lo conferma – ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com – l’agente Oscar Damiani: “Molti agenti hanno interesse a mettere delle voci in giro. Radu farà ritorno in nerazzurro, non ci sono altri programmi: abbiamo massima fiducia in quello che ci ha detto l’Inter, la società che lo ha lanciato. Mercato? Se ci sono meno introiti di conseguenza vengono meno anche le possibilità di spesa. I trasferimenti saranno inferiori. Quindi bisognerà puntare sul settore giovanile. Tanti club hanno dei giovani bravi, ad esempio i vari Sebastiano Esposito e Lucian Agoumé saranno utilissimi all’Inter. Ogni squadra ha ragazzi che possono essere integrati nella rosa della prima squadra”.



