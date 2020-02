Papu Gomez a 360°: “L’Inter mi cercò! All’epoca non aveva la forza finanziaria adatta”

Questa sera scenderà in campo per la storia a San Siro: l’Atalanta giocherà contro un Valencia molto rimaneggiato il suo primo ottavo di finale di Champions League della storia. I nerazzurri di Gasperini sono alla ricerca di un qualcosa di straordinario e che – al momento – è comunque alla loro portata. Uno dei protagonisti di questa sera sarà senz’altro Alejandro Papu Gomez.

L’attaccante argentino ai microfoni di El Pais si è raccontato a 360°, parlando anche del suo passato e del possibile approdo all’Inter: “Nel 2013 avevo trascorso tre anni molto buoni a Catania. Avevo dimostrato qualcosa nel calcio italiano ed ero ancora piuttosto giovane, 25-26 anni. Sono stato vicino all’Inter e anche all’Atlético del Cholo, ma non erano finanziariamente come adesso e non potevano pagare l’importo richiesto dal Catania. Ne offrirono sei e il Catania ne volle 10. Alla fine, l’Atlético prese Villa. Ora è di moda non presentarsi alla preseason, combattere con il presidente o dire qualcosa contro il club per essere venduto. A Catania non avrei mai potuto farlo”.



