Paratici e il mercato ai tempi del Covid: “Possibile che la stagione 2020/2021 si giochi con le stesse rose”

L’emergenza è ormai nota a tutti. La cosa che manca però è la chiarezza sul da farsi. Nella giornata di domani dovrebbe arrivare il protocollo medico con le direttive per la ripartenza del mondo calcio. Se tutte le squadre saranno d’accordo ed il comitato tecnico scientifico del Governo darà il via libera, ci si avvierà alla ripresa degli allenamenti e poi, più avanti, si spera con il campionato. Per parlare della situazione attuale è intervenuto anche Fabio Paratici, CFO della Juventus. In un’intervista in uscita domani su SkySport, ha detto la sua in particolare sul mercato: “Sarà creativo ed elastico. Basta guardare alla quotidianità: ogni giorno cambiamo visione delle cose, quando arriva il bollettino delle 18 un giorno siamo più ottimisti e l’altro meno a seconda di quello che ci dicono”.

E sulla ripresa: “Sull’idea di ricominciare a giocare ed allenarsi o meno, prima si pensa una cosa e dopo due ore si cambia idea. Per questo motivo, anche nel mercato servirà elasticità. E chi dice che la stagione 2020-21 non si possa fare con le stesse squadre di quelle attuali? È una possibilità”. Che il colpo di scena del mercato estivo sia proprio la mancanza dello stesso? Non impossibile secondo Paratici.

