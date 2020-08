CdS – Spunta il Parma per Agoume: superata la concorrenza di Crotone e Genoa?

Prima il Genoa, poi il Crotone ed ora il Parma: queste la parabola dei rumors di mercato per Lucien Agoume, francese classe 2002 che l’Inter intende far partire in prestito per permettergli di accumulare esperienza in Serie A. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, gli emiliani sarebbero in vantaggio per il centrocampista ex Sochaux.

Con il cambio dirigenziale in quel di Parma (come direttore sportivo rientra Carli al posto di Faggiano), le idee sul giovane talento sembrano essere più chiare. Nonostante il rumoroso accostamento alla neopromossa calabrese, quindi, Agoume potrebbe vestire la maglia gialloblù nella prossima stagione.

