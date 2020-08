Parma, prosegue la ricerca del nuovo direttore sportivo: Baccin resta il primo nome

Il mercato è sempre un argomento cardine dell’estate. Quello dell’Inter, in particolare, si prospetta particolarmente vivace, già scaldato con l’ufficialità dei colpi Hakimi e Sanchez. Anche fuori dal campo, però, ci sono delle situazioni da gestire, come quelle a livello dirigenziale. Come già detto da diversi giorni, il Parma ha messo nel mirino Dario Baccin come nuovo direttore sportivo, in sostituzione di Daniele Faggiano sbarcato al Genoa.

Secondo quanto rivelato da Tuttomercatoweb, l’attuale vicedirettore sportivo nerazzurro è sempre in cima alla lista del club emiliano, che nel frattempo sta valutando altre candidature. Quelle di Cherubini della Juventus e di Carli svincolato sono ipotesi percorribili, ma Baccin resta il sogno per i gialloblu. Molto però dipenderà dall’Inter, che con il suo dirigente ha già tracciato un programma per la prossima stagione. Sono ore calde per il Parma e nel weekend potrebbe arrivare la scelta definitiva.

