Futuro Nainggolan, parla Passetti (dg Cagliari): “La nostra volontà è chiara. Al momento è dell’Inter e stiamo costruendo la squadra senza di lui”

A tenere banco in casa Inter c’è la questione Nainggolan. Il belga è sempre al centro di voci di mercato, con il Cagliari che resta sempre in prima fila per acquistarlo. A parlare del suo futuro ci ha pensato Mario Passetti, direttore generale dei rossoblu, raggiunto dai microfoni di Sky.

Queste le sue parole: “Il giocatore dal primo settembre è dell’Inter, credo che le volontà del Cagliari siano chiare. La nostra idea è quella di continuare a godere delle prestazioni sportive, ma ancora non si è trovato un accordo per in questo senso. Lo vorremmo, ma stiamo costruendo una squadra per sopperire alla sua assenza”.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<