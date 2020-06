Pastorello: “Vergani ha grandi qualità. Futuro? Credo andrà via dall’Inter, ha tante richieste”

L’Inter vanta di un vivaio di tutto rispetto, ottenendo grandi risultati da anni. I talenti che provengono dalla scuola nerazzurra sono diversi e spesso si fanno notare anche tra i club importanti del massimo campionato italiano e non solo. Edoardo Vergani è uno di questi, giovane attaccante con il gol nel sangue. Il gioiello classe 2001 si è messo in mostra nelle giovanili dell’Inter, grazie al suo imponente fisico e alla sua corsa. Sul suo futuro ha parlato direttamente l’agente Federico Pastorello. Raggiunto dai microfoni di Tuttosport, ha messo in discussione la sua esperienza a Milano, aprendo le porte ad una possibile cessione.

Queste le sue parole: “Abbiamo un contratto lungo con l’Inter, ma ultimamente ci sono state delle problematiche. Il ragazzo avrebbe dovuto giocare di più. È un talento che ha delle qualità notevoli e, secondo me, siamo al capolinea dell’esperienza interista. È arrivato il momento di fare il salto. Ha tantissime richieste”.

