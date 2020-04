Paulo Sousa sul futuro di Chiesa: “Un club come la Juventus potrebbe aiutarlo”

Federico Chiesa è un nome molto caldo per il mercato attuale. Soprattutto Inter e Juventus hanno messo nel mirino l’esterno della Fiorentina da molto tempo e si preannuncia un’asta al rialzo per strapparlo alla rispettiva concorrenza.

L’ex allenatore viola Paulo Sousa ha parlato di Chiesa ai microfoni di Tuttosport: “Mi ha colpito fin da tutto e non solo per le caratteristiche tecniche, ma anche perché nonostante la sua giovane età ha sempre dimostrato di voler alzare il livello del suo gioco. E’ un trascinatore del gruppo. Ha tutte le carte in regola per diventare un campione e sono convinto che lo diventerà. Se dovesse approdare in un grande club come la Juventus sono sicuro che lo aiuterà molto nella sua crescita. Il contatto con altri campioni potrebbe fargli più che bene”.



