CdS – Pedro si avvicina all’Italia: Roma in vantaggio sui nerazzurri

Antonio Conte ha avuto modo di allenarlo per 91 gare ai tempi del Chelsea, riscontrando ottimi risultati: sotto la guida dell’attuale tecnico nerazzurro, Pedro ha siglato 20 reti e servito 17 assist. Ora, i due potrebbero incontrarsi, ma c’è da registrare il vantaggio della Roma sull’ex Barcellona: il Corriere dello Sport fa il punto sul numero 11 dei Blues.

Pedro, 33 anni il prossimo 28 luglio, è passato ai londinesi nell’agosto 2015 per 27 milioni di euro; in scadenza al termine della stagione, lo spagnolo cerca una delle ultime avventure della sua carriera, magari in Serie A. Per questo motivo, si è aperta una bagarre di mercato a tre: la Roma è in vantaggio, con alle spalle Juventus ed Inter.

Lo spagnolo, nello scacchiere tattico di Antonio Conte, potrebbe agire da seconda punta; la sensazione, però, è che si troverebbe più a suo agio nella sistemazione adottata da Fonseca: nel ruolo di ala destra ha sempre dimostrato di essere temibile.

