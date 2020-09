Pedullà – Anche lo Spezia pensa ad Esposito: situazione in possibile evoluzione

E’ uno dei maggior talenti della Serie A e ha attirato le attenzioni di vari club. Sebastiano Esposito rappresenta il futuro dell’Inter, che per la prossima stagione però potrebbe cederlo in prestito. In vista del mercato varie squadre hanno chiesto informazioni, Crotone e Parma su tutti, ma la corsa per l’attaccante classe 2002 è appena iniziata.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, infatti, anche lo Spezia sta pensando al baby gioiello nerazzurro. La squadra neo promossa gode di ottimi rapporti con l’Inter e nei prossimi giorni la situazione potrebbe evolversi.

