Mercato – Il retroscena di Pedullà: “Gabigol, solo Flamengo: col Chelsea niente più che rumors. Le ultime su Giroud e Politano”

E’ un puzzle da riordinare, come sovente accade nel mercato: Gabigol – per il mercato dell’Inter – è un gioco ad incastri con il Flamengo, che a sua volta non si incastrerà con il discorso per Olivier Giroud, il quale, invece, rimane legato al futuro di Matteo Politano. A fare chiarezza sul can can del mercato nerazzurro è un articolo apparso sul sito ufficiale di Alfredo Pedullà – giornalista ed esperto di calciomercato – che traccia, appunto, un filo rosso lungo tra i molteplici fronti su cui sono impegnati Marotta e Ausilio.

Il primo è, come detto, Gabigol: per il quale, ad avviso del sopra citato giornalista, l’opzione Flamengo rimane l’unica valida e percorribile: qualche spiffero aveva accostato l’attaccante verdeoro al Chelsea, ma si tratterebbe di voci senza fondamento. Gabigol non è – a livello di caratteristiche – quello che i Blues cercano, e Gabigol non ha mai spinto per giocare con i londinesi, benché non siano un mistero alcuni contatti con club europei (West Ham in primis). Poi ci sono gli altri forni, al di là della dicotomia Vidal–Eriksen di cui parliamo altrove: c’è, ad esempio, il forno relativo a Olivier Giroud. Un nome, questo, che continua a rimanere in orbita nerazzurra e che – però – sarà slegato, come detto, dal futuro di Gabigol: più facile che l’arrivo del francese possa dipendere da una partenza di Politano. Per completare l’ingranaggio.

