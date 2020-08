Pedullà – Inter, Dalbert in uscita: arriva un’offerta ufficiale dal Başakşehir

L’esperienza all’Inter non è stata delle più felici. Dalbert è rientrato dal prestito dalla Fiorentina, coinvolto lo scorso anno nello scambio con Biraghi. Tuttavia il suo dovrebbe essere solo un ritorno di passaggio, perché fa parte di quei giocatori in uscita da cui ricavare un tesoretto utile da investire sul mercato.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sarebbe arrivata ora un’offerta ufficiale per l’esterno brasiliano. Il club interessato è il Başakşehir, per la prima volta campioni di Turchia, che si sarebbero fatti avanti per il nerazzurro. Si tratta di un prestito con diritto di riscatto, al quale il club di Suning ha dato l’ok. Il calciatore classe ’93 andrebbe a migliorare anche il suo ingaggio, arrivando a poco più di un milione e mezzo a stagione più bonus. Nei prossimi giorni arriverà la risposta di Dalbert, che è pronto a salutare Milano.

