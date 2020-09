Pedullà – Inter, Emerson Palmieri al momento in stand-by: decisivi gli ultimi giorni di mercato

L’Inter sta vivendo giorni movimentati sul mercato. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per l’ufficialità di Alexander Kolarov, trattativa già conclusa. Sul fronte esterno sinistro, oltre al serbo, i nerazzurri seguono da tempo Emerson Palmieri, nome che piace molto ad Antonio Conte. Di questo aspetto l’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione, parlando delle strategie del club di Suning.

Queste le sue parole: “Secondo me per il momento Emerson Palmieri rimane al Chelsea. Poi negli ultimi giorni di mercato potrebbe anche cambiare la situazione e l’italo-brasiliano potrebbe anche arrivare in prestito, ma al momento è tutto in stand-by. In ogni caso L’Inter sta facendo tutto quello che ha chiesto Conte, da Kolarov a Vidal. Ci stiamo dimenticando di Hakimi che è arrivato una vita fa ma è un innesto fantastico. I nerazzurri sono molto più forti. Con lui hai risolto il problema a destra, con Kolarov e Young sei sistemato a sinistra”.

