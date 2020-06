Pedullà – Inter, previsti investimenti per la fascia sinistra: tutti i nomi nell’agenda di Marotta

Siamo ancora lontani dall’apertiura della prossima finestra di mercato, eppure l’Inter sembra già scatenata. Archiviato il grande colpo Hakimi, che regala a Conte un vero e proprio top player per la sua fascia destra, ora i nerazzurri cercano altri rinforzi importanti. L’obiettivo è quello di intervenire nella fascia opposta, dove ci sono alcuni che giocatori che non convincono del tutto il tecnico leccese.

Secondo quanto riportato da alfredopedulla.com, i nomi nella lista di Marotta sono diversi e tutti di livello internazionale. Oltre al solito Marcos Alonso, che Conte conosce molto bene, c’è anche Benjamin Mendy, che però difficilmente lascerà il Manchester City con cui è legato da un contratto in scadenza nel 2023. Da non sottovalutare Fares, che i nerazzurri avevano praticamente preso prima del suo infortunio, che piace anche a Fiorentina e Torino. Inoltre, non è tramontata ancora la pista Alaba e il club di Suning aspetta la decisione sul suo rinnovo di contratto con il Bayern Monaco.



