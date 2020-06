Pedullà – L’Inter allenta il pressing su Kumbulla: ora la Lazio è in vantaggio su tutti

E’ sicuramente tra i calciatori più interessanti della nostra Serie A. Marash Kumbulla sta scaldando le pagine dei giornali ormai da tempo, accendendo il mercato in vista della prossima sessione. L’Inter lo segue da tempo, ormai si sa e Marotta sta monitorando la situazione in attesa di sviluppi concreti. L’obiettivo è quello di regalare ad Antonio Conte una rosa più duttile possibile, in particolare per quanto riguarda la difesa a tre del suo scacchiere tattico. Come riportato da alfredopedulla.com, però, su di lui non ci sono solo i nerazzurri, ma la guerra è spietata e le pretendenti sono tutte della Serie A.

In questo momento, sul difensore classe 2000 sembra essere in vantaggio la Lazio, essendo l’albanese un vero e proprio pallino di Tare. L’Inter non vuole affondare il pressing con l’Hellas Verona, che chiede 30 milioni cash e non accetta contropartite. L’eccezione può essere fatta con giocatori che hanno un ingaggio non troppo alto, come Lombardi della squadra di Inzaghi. Juventus e Napoli sembrano indietro nella corsa al giocatore, che al momento vede la Lazio come sua possibile destinazione.

