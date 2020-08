Pedullà e il retroscena su Tonali: si chiude dopo l’Europa League, ma la Juventus…

Nonostante un possibile inserimento della Juventus, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la trattativa che porterebbe Sandro Tonali in nerazzurro si dovrebbe concludere a breve. In casa Inter sarebbe previsto, infatti, un summit per concludere l’operazione dopo la fine dell’Europa League; attenzione, però, ad un sondaggio bianconero.

Ovviamente, i nerazzurri sperano che questo summit arrivi il più tardi possibile: ciò significherebbe, infatti, competere per la competizione europea. Ad ogni modo, il retroscena parla chiaro: salvo sorprese dell’ultima ora e benché possa essere registrato un inserimento della Juventus, il futuro di Tonali sarà tinto di nerazzurro.

